La squadra londinese sarebbe spaventato per una possibile squalifica ai danni di Fabio Paratici per il caso Juventus

Secondo quanto riportato da The Guardian, il Tottenham teme che la squalifica ai danni di Fabio Paratici potrebbe non essere annullata dal Coni in appello.

L’attuale direttore sportivo del Tottenham, arrivato a Londra nel 2021 dopo il suo addio alla Juventus, è infatti stato inibito per 30 mesi. Una squalifica che non gli permetterebbe di svolgere il suo lavoro come dirigente degli Spurs.

