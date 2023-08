Le parole di Osimhen dopo la vittoria del Napoli: «É importante che il tecnico creda in me, io rispondo con le prestazioni sul campo»

Victor ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Frosinone-Napoli.

INIZIO – «Era importante iniziare bene, congratulazioni alla squadra ma anche al Frosinone che ha giocato molto bene. Sono felice di aver contribuito con 2 gol, dobbiamo continuare così».

MERCATO E RINNOVO – «Ci sono state tante speculazioni. Il presidente è il capo, noi stiamo negoziando, io sono un calciatore del Napoli e continuo a dare il cuore per la mia squadra. Vediamo cosa accadrà a fine mercato».

PARAGONE CON CR7 – «Cosa posso dire, è importante che il tecnico creda in me, io rispondo la fiducia con le prestazioni sul campo. Siamo tutti importanti per la squadra, ci sono tanti leader oltre a Di Lorenzo, come Mario Rui, Zielinski, Meret. L’importante è essere un gruppo unito».

