Erano in leggero calo le percentuali di vedere Victor Osimhen per Napoli-Inter a causa di alcuni sintomi influenzali

Alla fine Victor Osimhen sarà regolarmente della partita per Napoli-Inter. Il nigeriano aveva fatto preoccupare per non essersi allenato ieri per un attacco influenzale. Oggi è tornato a lavorare regolarmente in gruppo: questo il report del club partenopeo.

Su sscnapoli.it si legge: «Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura di sessione con esercitazione tattica. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Zedadka ha fatto terapie. Osimhen ha svolto intera seduta in gruppo».

L'articolo Napoli: Osimhen torna in gruppo e ci sarà con l'Inter, personalizzato per un difensore

