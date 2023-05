Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti crede nella vittoria finale della Champions League pur riconoscendo la grande forza del Manchester City.

Radio La Red ha intervistato Javier Zanetti che non parte già battuto in finale di Champions. “In una finale può succedere di tutto, perché le cose cambiano da un momento all’altro. Affrontare una squadra inglese è come qualsiasi altra; la Premier è in un grande momento e sarà una finale importante, contro un grande allenatore. È stata una settimana tremenda, perché non si parlava d’altro che del derby, c’era in gioco la finale di Champions League”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Nelle due partite col Milan abbiamo meritato di vincere. Sono entusiasta di questa finale, è una grande opportunità e possiamo vincere la quarta Champions. Lautaro sorprende in positivo, perché mostra al suo gioco tante alternative; oggi è un attaccante importantissimo, un punto di riferimento, per dedizione e generosità. Non è facile per un attaccante adattarsi al calcio italiano; è un punto di riferimento, non solo dell’Inter, ma dell’Argentina. Non so quanto valga Lautaro, perché il mercato cambia ogni giorno; sicuramente quando hai un grande giocatore, possono venire a cercarlo, ma sono tranquillo”.

