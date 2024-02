Napoli, pronta la rivoluzione! Mazzarri vicino all’esonero: il sostituto ha già detto sì: ecco chi può andare sulla panchina

Ancora caos in casa Napoli, con una stagione tormentata che pare non avere fine. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, è vicino all’addio anche Walter Mazzarri. Aurelio De Laurentiis avrebbe già in mente come sostituire l’ex allenatore dell’Inter.

Come riferito dal giornalista Matteo Moretto su X, il tecnico dei partenopei può essere esonerato addirittura prima della sfida degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Barcellona. Il candidato numero uno a prendere il suo posto è Francesco Calzona, attuale CT della Slovacchia, il quale avrebbe già dato il proprio sì alla destinazione e manterrebbe il doppio incarico di ct e allenatore.

L’articolo Napoli, pronta la rivoluzione! Mazzarri vicino all’esonero: il sostituto ha già detto sì proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG