Ravezzani si è espresso sulla lotta scudetto tra Inter e Juventus, pungendo il lavoro di Allegri: le sue opinioni via Twitter

Ravezzani punge così la Juventus di Allegri, ormai sempre più staccata dall’Inter capolista:

VINTO NIENTE – «Il vero problema di Allegri è che arrivò al posto di Pirlo reo di aver vinto solo la Coppa Italia ed essere stato eliminato agli Ottavi di Champions. In due anni e mezzo la Juve non ha ancora vinto nulla, pur avendo speso molto. E questo non è giustificabile»

