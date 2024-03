I legali del Napoli sarebbero pronti a presentare il ricorso per l’esclusione della Juventus dall’importante competizione

Si fa sempre più acceso il clima tra il Napoli e la Juventus intorno alla questione Mondiale per Club, in cui è coinvolta anche l’Inter. Ieri il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, aveva espresso questo pensiero al “Bussiness of Football Summit” .

PAROLE DE LAURENTIIS – «Mi spiace per Calvo, posso anche essere dispiaciuto per la Juventus, che è stata punita ed estromessa dalle coppe in questa stagione. Dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremmo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club, fermo restando poi che tale manifestazione ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale».

Ora i partenopei sarebbero passati dalle parole ai fatti secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss i legali della società avrebbero infatti intenzione di presentare ricorso per chiedere l’estromissione della Juventus dalla competizione.

