Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo il match di Champions League giocato contro il Real Madrid

Rudi Garcia ha così parlato a Sky Sport dopo Napoli-Real Madrid.

SCONFITTA – «Non è un risultato giusto, lo sarebbe stato il pareggio ma nel calcio è così. Ci sono cose che mi sono piaciute, abbiamo giocato alla pari però non è un problema aver preso il primo gol come lo abbiamo preso. Sbagliare fa parte del gioco, ma non è piaciuto che sull’1-1 ci siamo aperti troppo. In un momento difficile non vai a pressare alto facendoti imbucare. Abbiamo sofferto e abbiamo preso il secondo. Dopo l’intervallo siamo stati aggressivi, il pareggio è stato meritato e potevamo vincerla. Poi ci sono stati due episodi, non parlerò dell’arbitraggio. C’è il fallo su Olivera di Rudiger, le cose si pareggiano anche se la mano c’era sul rigore. Deluso dal risultato ma non dalla prestazione».

