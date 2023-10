I nerazzurri giocano un fantastico secondo tempo anche se peccano di precisione sotto porta; ecco le pagelle del match col Benfica.

SOMMER 6,5: effettua nei primi minuti una grande parata di pura reattività sul destro di Aursnes, per il resto è poco impegnato. Da comunque sicurezza a tutto il reparto arretrato sia in uscite alte che in fase di costruzione dal basso.

PAVARD 6,5: sempre molto preciso e deciso negli interventi, nel secondo tempo fa vedere di avere anche buona velocità palla al piede e di poter essere utile anche in zona assist, Lautaro però si fa deviare il tiro.

ACERBI 6,5: lo si vede poco e questo per un difensore è un ottimo segnale.

BASTONI 6,5: ordinato sia in difesa che in attacco, il suo traversone per Dumfries ad inizio ripresa viene sprecato dall’olandese.

DUMFRIES 6,5: parte bene anche se spreca una buona occasione in tuffo mentre anche ad inizio secondo tempo si mangia un goal di testa. Poco dopo l’ora di gioco fornisce l’assist a Thuram per l’1-0, insomma combina un po’ di tutto. (Dal 73’ DARMIAN 6: aiuta la squadra a portare a casa i 3 punti con esperienza).

BARELLA 7: pimpante più delle ultime volte, bravo e fortunato alla mezz’ora quando sventa una buona occasione degli avversari con un gran tackle in scivolata piuttosto rischioso. Ci prova col destro di precisione ma trova la respinta di Trubin e da infine il via all’azione dell’1-0 con una bellissima verticalizzazione per Dumfries. (Dal 91’ KLAASSEN s. v.).

Lautaro Martinez

CALHANOGLU 6: bene in fase di interdizione, stranamente piuttosto disordinato in impostazione. (Dall’83’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 6: nei primi minuti non riesce ad arrivare per pochi centimetri sul cross basso di Dumfries. Ha giocato gare migliori ma comunque anche oggi il suo l’ha fatto in entrambe le fasi.

DIMARCO 6,5: sale e scende continuamente, spina nel fianco perenne nella difesa avversaria, esce stremato. (Dall’83’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 6,5: molto volenteroso anche se non sempre preciso nel primo tempo, nella ripresa segna l’1-0. (Dal 73’ ALEXIS SANCHEZ 6: entra e lotta su tutti i palloni anche contro avversari molto più alti di lui).

LAUTARO MARTINEZ 6: lotta con grande agonismo ma è poco coinvolto nel primo tempo, si fa male ad un dito della mano nella ripresa poco prima di colpire la traversa con un tocco delizioso d’esterno destro. Come se non bastasse sbatte anche contro il palo; si costruisce poi brillantemente due limpidissime occasioni ma non riesce a concretizzarle, molto sfortunato.

INZAGHI 7: vittoria molto importante ma soprattutto convincente. La formazione titolare da le adeguate garanzie anche se segna meno rispetto a quanto creato, il secondo tempo dei suoi è letteralmente sontuoso anche se il risultato resta in bilico fino all’ultimo. Per fortuna non è una gara di andata e ritorno per cui i 3 punti sono il massimo da prendere.

L’articolo Inter-Benfica: la decide Thuram, Barella torna ai suoi livelli, difesa mai in affanno proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG