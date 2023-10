Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della vittoria ottenuta contro il Benfica

Intervenuto ai microfoni di InterTV, Lautaro Martinez ha parlato così nel postpartita di Inter-Benfica.

SUL MATCH E IL MANCATO GOL – «Era rimportante vincere, ho avuto tante occasioni, non ho potuto segnare. Ha segnato un altro compagno e va bene lo stesso. Meritavamo sicuramente più gol, il primo tempo è stato più di attesa, nel secondo abbiamo creato tanto e sicuramente meritavamo una vittoria più rotonda».

SULLA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «Era importante vincere a casa nostra con i nostri tifosi per indirizzare il girone. Nel primo tempo secondo me non abbiamo fatto benissimo, nel secondo siamo riusciti a fare meglio quello che avevamo preparato, avremmo sicuramente meritato di segnare di più, ma conta aver vinto».

SUI TIFOSI – «Bellissimo, per noi è come giocare con un giocatore in più, li ringraziamo sempre perché ci danno sempre una spinta grandissima».

L’articolo Lautaro a InterTV: «Non ho potuto segnare, lo ha fatto un altro mio compagno e va bene lo stesso» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG