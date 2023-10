Marcus Thuram ha parlato a Mediaset dopo aver deciso la gara di San Siro tra Inter e Benfica: le dichiarazioni dell’attaccante

Thuram ha parlato così a Mediaset dopo la vittoria dell’Inter contro il Benfica:

«Siamo contenti per i tre punti ottenuti davanti ai nostri tifosi, era importante vincere questa seconda partita del girone. Tutti potevamo fare gol in questa partita, è toccato a me e sono contento. Lauti è uno dei migliori attaccanti del mondo, impariamo a giocare tra di noi, è molto più facile giocare con giocatori così. Possiamo migliorare ancora, in ogni allenamento e partita, si può fare sempre, speriamo di farlo già dalla prossima partita».

