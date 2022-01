Napoli-Salernitana a rischio

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove”; questo il comunicato della Salernitana. In base all’ultimo protocollo, se le cose resteranno così o il numero dei giocatori positivi aumenterà il club non potrà giocare.

Il derby Napoli-Salernitana però è previsto per domenica alle 15, quindi molte cose possono cambiare; questo match sembrerebbe meno a rischio di Inter-Venezia di domani pomeriggio alle 18. Il club granata continuerà a fare giri di tamponi per tutto il gruppo squadra e spera di recuperare alcuni giocatori tuttora positivi; c’è tempo fino a domenica mattina. Anche la conferenza stampa di Stefano Colantuono si terrà a distanza. Seguiranno aggiornamenti.