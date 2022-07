Il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera ha scelto un numero molto alto pesante.

Mathias Olivera si presenta in conferenza stampa parlando dei suoi modelli e della rivalità con Mario Rui. “Sono in un club di fama internazionale e sono molto emozionato. In nazionale ho chiesto un parere a Edinson Cavani, che mi ha parlato molto bene della squadra e della città, mi ha detto di aver fatto la scelta più giusto. Lo stesso mi è stato riferito da Walter Gargano e Mariano Bogliacino. Essere in una squadra in cui hanno giocato molti uruguaiani poi, per me è motivo di ulteriore orgoglio. La maglia 17? Sì, so che è stata indossata per tanti anni da Marek Hamsik, che qui ha fatto la storia”.

“So di avere una grande responsabilità, in questo senso. Farò di tutto per onorare questo numero. La concorrenza sulla sinistra con Mario Rui? Con lui ho già parlato, mi è parsa subito una grandissima persona. Per fare bene occorre lavorare di squadra senza personalismi. Luciano Spalletti mi ha dato subito fiducia e, dopo qualche settimana di infortunio, mi sono completamente ripreso. Sì, sono un generoso, mi piace dare tutto per la squadra e il mio obiettivo è quello di pensare a una partita alla volta e ottenere quanti più punti possibili. Arrivo da un 3-5-2 del Getafe, ma non mi pesa assolutamente passare alla difesa a 4. Poi l’asse con Khvicha Kvaratskhelia mi stimola molto: lui è un ‘jugadorazo’. Mi ispiro a Martin Caceres: il confronto con Theo Hernandez? Rispetto il giocatore, ma abbiamo caratteristiche diverse“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG