Domani mattina alle 4 ci sarà l’ultimo test americano della Juventus che si trova di fronte i campioni d’Europa del Real Madrid.

Ultimo test amichevole americano per la Juventus, la sfida è contro Ancelotti con il suo Real Madrid. Non ci sarà ovviamente Paul Pogba per l’infortunio al menisco. La formazione che Allegri dovrebbe scegliere è la seguente, Szczesny in porta. A destra Danilo mentre a sinistra il terzino dovrebbe essere Pellegrini in ballottaggio con Alex Sandro. Nel mezzo Bremer più uno tra Gatti e Bonucci. Mediana con McKennie che torna titolare, Locatelli e Fagioli. Restano in corsa per un posto da titolare anche per Rovella e Zakaria. Davanti torna anche Dusan Vlahovic con Di Maria e Cuadrado a completare il tridente offensivo.

Ancelotti per i primi quarantacinque minuti mette i titolari: Courtois in porta, Carvajal a destra e Mendy a sinistra. Nel mezzo Alaba e Militao. Modric e Kroos le mezzali titolari con Casemiro mediano. Valverde andrà a supporto di Vinicius Jr e Karim Benzema. Questo il Real Madrid almeno sulla carta nei primi minuti. Nella ripresa spazio per i giovani.

La partita sarà in diretta su DAZN a partire dalle 4 di domenica mattina, buon divertimento per l’ultimo test bianconero e blanco.

