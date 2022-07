Il terzino della Juventus Danilo carica sé stesso ed i suoi compagni in vista di una stagione che potrebbe vedere i bianconeri protagonisti in Serie A.

Danilo ha illustrato sul sito ufficiale della Juventus cosa lui ed i suoi compagni devo fare per tornare al vertice. “Abbiamo fatto un buon lavoro in questi giorni; qui in America è stato bellissimo, dobbiamo ringraziare i fans per la splendida accoglienza. Stiamo lavorando bene in questi giorni, sperimentando nuove situazioni di gioco“.

“Quest’anno vogliamo tornare a vincere e questo obiettivo si consegue solo lavorando in campo, sulla parte fisica, atletica, tecnica ma anche mentale, tenendo i piedi ben piantati per terra e affrontando tutte le partite con la stessa mentalità. In queste settimane stiamo lavorando anche su quella che deve essere, in senso positivo, la nostra arroganza, essere sempre propositivi e voler comandare il gioco“.

