L’ex attaccante e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha lodato gli acquisti fatti dai bianconeri.

Alessandro Del Piero ha parlato di diversi calciatori della Juventus in una diretta su Twitch del canale bianconero. “Ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie ed entusiasmanti, gli ho potuti conoscere, e tanti hanno quell’attitudine giusta per poter fare bene e per capire qual è il peso di questa maglia. Vlahovic mi ha impressionato in maniera molto positiva. Cuadrado, poi c’è Bonucci, ma devo dire che questa cosa di essere sempre lì non è facile perché questo è quello che ti chiede la Juve“.

Leonardo Bonucci Juve

“Chiesa ha fatto una stagione straordinaria fino all’infortunio e colgo l’occasione per fargli un in bocca al lupo di pronto rientro e tutti non vedono l’ora di rivederlo. Credo che Di Maria sia un fantastico acquisto per la Juventus, è un ragazzo che ha delle qualità incredibili. È molto efficace, è questa è una cosa che a me piace. Non è fine a se stesso. Ha grande personalità. Ha un passato incredibilmente importante e glorioso sia come esperienza che come trofei, un profilo top e non può esserci di meglio per la Juve come acquisto. L’ho conosciuto e mi ha dato conferma di quello che pensavo”.

