Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni:

«Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione perché per gran parte della partita abbiamo tenuto bene la palla e creato situazioni importanti. Non siamo mai andati in affanno, poi gli episodi da ultimo che man mano che passavano i minuti mi sembrava che la squadra si stesse un po’ accontentando. Loro sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni. Il gruppo è forte perché venire qui e fare la partita che abbiamo fatto è sintomo di convinzione e consapevolezza. Ci è mancato poco. Primo posto? Grandissimo risultato proprio perché c’erano loro davanti a noi».

