Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita con il Lecce. Le sue dichiarazioni:

«Bisogna avere più qualità nella costruzione del gioco. Se la cominci bene l’azione l’occasione è più pulita. Abbiamo avuto tante occasioni, ma nella ripresa con pochi spazi abbiamo fatto fatica a trovare il gol vittoria. Nel complesso abbiamo fatto una buona gara».

LOBOTKA – «Nel primo tempo la palla la facevamo girare lenta e non con i giusti tempi. Non riuscivamo a entrare con qualità perché nella fase di costruzione non eravamo rapidi. Toccavamo la palla una volta di troppo e il suo ingresso è stato per questo motivo».

CAMBI – «Dobbiamo dare minutaggio a tutti e in questa vicinanza di partite in questo periodo non è che tu possa pensare di giocare con gli stessi. Ho una rosa di livello per cui si va ad usarli tutti chi prima e chi dopo».

