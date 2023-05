Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha festeggiato lo scudetto azzurro anche attraverso i propri profili social ufficiali

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha festeggiato lo scudetto azzurro anche attraverso i propri profili social ufficiali in cui ha spiegato le tre regole che la sua squadra ha utilizzato per diventare Campione d’Italia in questa stagione di Serie A.

PAROLE – «Tre le regole per essere Campioni: città appassionata, calciatori fantastici e destini forti! Grazie ragazzi, grazie Napoli».

