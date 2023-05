Giovanni Invernizzi, responsabile dell’Academy della Sampdoria, ha raccontato i traguardi raggiunti negli ultimi anni dal club

Giovanni Invernizzi si è concesso ai microfoni di sampnews24 per fare un bilancio sul lavoro svolto negli ultimi anni dal settore giovanile della Sampdoria.

BILANCIO STAGIONALE – «Tenendo conto che negli ultimi anni il mio lavoro qui è stato interrotto dalla parentesi allo Spezia e fermo restando che da qualche anno facciamo più fatica a livello di investimenti, il percorso è stato comunque in linea e quest’anno stiamo facendo qualche sforzo e un buon lavoro. In generale, al di là dei risultati numerici delle squadre, conta la dedizione al lavoro delle persone che sono dentro la società».

PRIMAVERA – «Speriamo di salvarci il prima possibile, mancano cinque partite. Raggiungere la salvezza è come vincere uno Scudetto, perché è stato veramente difficile assemblare il gruppo e lavorare con tanti ragazzi nuovi. Con la salvezza saremmo tranquilli. Conosco benissimo il campionato e le altre squadre, abbiamo ambizione di fare il meglio possibile per il bene dei ragazzi. Ma questo deve passare con la salvezza matematica. Poi si può sperare di guardare quelle davanti, ma non perdiamo di vista l’obiettivo che ci siamo posti a inizio stagione. Siamo concentrati solo sulla salvezza».

