L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Torino. Queste le parole.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, queste le sue parole dopo la bella vittoria contro il Torino fuori casa. Sul suo futuro: “Prima c’è da finire quest’anno. Vogliamo rendere speciale questo finale invece che pensare a vincere il prossimo campionato. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, ma qualcuno non lo capisce. Testa al prossimo allenamento. Diamo tutti i meriti possibili al lavoro fatto, per il futuro poi vedremo più avanti.“

Le parole su Insigne: “Lui si è preso una responsabilità che altri non si sarebbero presi. Vive la situazione con serenità, la sua scelta va accettata e per noi non è facile perdere un giocatore del suo livello. E’ un giocatore e un uomo di valore, può andare ovunque a testa molto alta.” Conclude il tecnico dei campani dopo la vittoria contro i granata.

