Il tecnico del Verona, Igor Tudor parla in vista della sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico croato.

L’allenatore del Verona, Igor Tudor parla alla vigilia della partita contro il Milan: “Se si guarda la rosa che hanno sono al terzo o al quarto posto, stanno facendo un lavoro straordinario. Sono due anni che sono là, bisogna fargli i complimenti e stare attenti a corsa e fisicità, che sono i loro punti forti.“

Sull’arbitro Doveri: “Lo stimo anche se per i miei gusti è un po’ permaloso. Il rosso a Ceccherini con il Napoli era esagerato, il secondo giallo che prese era a 60 metri dalla porta e non c’era. La mia speranza è che non si parli di lui dopo la partita.“

Conclusione su Hongla: “È una soluzione apertissima per domani, è in periodo di costante crescita e sono contento per quanto fatto a Cagliari. L’importante è che stia bene e che ci dia una mano fino alla fine.“

