Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano parla in vista del match di lunedì contro la Roma.

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano parla della sfida di lunedì contro la Roma. Queste le parole: “Dobbiamo cercare di ripartire e reagire, siamo reduci da un periodo negativo. Siamo cresciuti dal punto di vista della prestazione a Milano, ma nelle ultime tre partite dobbiamo raccogliere punti e fare qualcosa di diverso.“

Queste le parole su Callejon: “Davanti dobbiamo cercare di fare di più e sfruttare tutto quello che costruiamo. Perché in queste sconfitte qualcosa avevamo costruito. Callejon fa parte dei 5 esterni e il più intelligente può essere utilizzato in altri ruoli.“

Aggiunge l’allenatore della Fiorentina: “Non è il titolare a essere coccolato ma chi entra dopo, chi con i 5 cambi può determinare. Lui non è più titolare ma questo fa parte delle scelte però la considerazione per lui c’è sempre, per me lui è importante anche negli ultimi 5 minuti.” Queste le parole del tecnico viola.

