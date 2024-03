Napoli Torino 1-1: Kvaratskhelia stavolta non basta, Calzona si ferma dopo la Juve. I granata impongono il pari con Sarabia

Al Napoli stavolta il gol di Kvaratskhelia non basta per riuscire ad avere la meglio del Torino che impone il pareggio per l’1-1 definitivo grazie a Sanabria. Al Maradona la squadra di Calzona si ferma così dopo la vittoria contro la Juve.

Il Napoli tornerà in campo martedì prossimo per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

