Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 8 marzo 2024: notizie Serie A

La Juventus, oggi, è tornata in campo a due giorni dalla sfida all’Atalanta. Per Allegri ci sono buone notizie visto che McKennie e De Sciglio hanno lavorato parzialmente in gruppo. Il primo, vista l’emergenza a centrocampo, potrebbe tornare.

Intanto è tutto fermo sul fronte del rinnovo di contratto di Chiesa in scadenza nel 2025.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: McKennie può rientrare, tutto fermo per il rinnovo di Chiesa appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG