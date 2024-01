Il Napoli, avversario dell’Inter in Supercoppa Italiana, ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo giocatore a disposizione di Mazzarri

Nuovo colpo nel mercato in entrata del Napoli, avversario dell’Inter in Supercoppa Italiana. I partenopei hanno infatti ufficializzato l’arrivo di Hamed Traoré, ex Sassuolo e ormai anche ex Bournemouth.

Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni e sarà presto a disposizione di Mazzarri.

L’articolo Napoli, ufficiale il nuovo rinforzo della rivale in Supercoppa proviene da Inter News 24.

