Il Napoli sta pensando alla cessione in estate di Piotr Zielinski: già individuato il possibile sostituto del polacco

Come riferito da Repubblica, il Napoli potrebbe lasciar andare Piotr Zielinski in estate per liberare spazio e soprattutto denaro per rinforzare la rosa.

Azzedine Ounahi sarebbe il sosstituto individuato dal club azzurro, anche se l’Angers valuta il giocatore sui 25 milioni di euro. Una cifra al momento ritenuta troppo alta.

L’articolo Napoli, Zielinski via in estate: c’è Ounahi per sostituire il polacco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG