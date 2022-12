La Salernitana guarda a Pape Matar Sarr, centrocampista del Tottenham: il ds Morgan De Sanctis al lavoro. Le ultime

Come riferito da Il Mattino, la Salernitana ha messo nel mirino Pape Matar Sarr per il centrocampo.

Morgan De Sanctis già al lavoro per il classe 2002 in uscita dal Tottenham e sulle cui tracce c’è anche il Siviglia. I campani potrebbero giocarsi la carta Dia, connazionale e compagno del giovane, per strapparlo alla concorrenza.

L’articolo Salernitana, obiettivo Sarr per il centrocampo: De Sanctis al lavoro proviene da Calcio News 24.

