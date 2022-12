Squalificati Serie B, sono ben nove i giocatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno di campionato: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha emanato i verdetti sui giocatori che dovranno saltare per squalifica la ventesima giornata di Serie B, che sarà anche la prima dopo la sosta invernale.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MURGIA Alessandro (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACAMPORA Gennaro (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PIEROZZI Niccolo (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

TRIPALDELLI Alessandro (Spal): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIVIANI Mattia (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

