Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato in merito al possibile coinvolgimento della Fiorentina per il restyling del Franchi.

PAROLE – «Credo che la discesa in campo della Fiorentina dia ancora più solidità al progetto di realizzazione e di gestione dello stadio. Risponde alle esigenze emerse da più parti nel dibattito pubblico di vedere le società di calcio coinvolte nella realizzazione di stadi nuovi o, come nel caso di Firenze, di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di stadi esistenti, e rappresenta anche una risposta a chi ha sempre detto che non fosse possibile conciliare l’impegno pubblico con il contributo delle società di calcio. Ci vedremo in settimana con i vertici della Fiorentina per proseguire il lavoro già avviato. Credo che una partnership fra le istituzioni pubbliche, il Comune proprietario e la società di calcio sia un modello convincente, come del resto abbiamo visto nelle migliori esperienze italiane ed in molte esperienze europee».

