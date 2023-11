Samir Nasri, ex attaccante del Manchester City e della nazionale francese, ha parlato del calcio di rigore concesso in PSG-Newcastle

Samir Nasri ha parlato a Canal+ dell’arbitraggio di PSG-Newcastle di Champions League. L’arbitro ha infatti concesso un rigore dubbio all’ultimo minuto per i padroni di casa.

LE PAROLE – «Per me non è mai rigore! La palla colpisce prima il corpo e poi rimbalza sulla mano. Penso che si sia trattato di una semplice compensazione per tutto quello che è successo durante la partita e per il fallo subito da Achraf Hakimi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG