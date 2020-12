Nations League, l’Italia trova la Spagna in semifinale

L’Italia affronterà la Spagna nelle semifinale della Nations League di mercoledì 6 ottobre a Milano. Il giorno dopo, a Torino si terrà l’altra semifinale tra Belgio e Francia mentre la finale è prevista per domenica 10 ottobre a Milano dopo quella per il terzo posto che si giocherà a Torino. Questi gli esiti dei sorteggi di oggi Nyon di oggi che hanno delineato il calendario delle final four di Nations League che si giocheranno in Italia.