Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: le avversarie dell’Italia e calendario

Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, che si disputeranno a partire dal 21 novembre del 2022. Le 55 nazionali europee candidate alla fase finale sono state suddivise in 9 gironi, con l’Italia – testa di serie grazie al ranking migliorato dalla gestione Mancini – sorteggiata in un girone di cinque squadre. Le avversarie degli azzurri sulla via del Qatar nel Gruppo C saranno Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania. Insomma, tutte avversarie più che alla portata della nazionale italiana, anche se il ct Roberto Mancini mette in guardia dagli elvetici: “La Svizzera era una delle squadre migliori nella seconda urna. È una squadra ostica, mentre le altre sono più abbordabili. L’unico vantaggio è che sono vicini: sarà un viaggio corto”, le parole rilasciate a Rai Sport. “È un girone impegnativo, avrei evitato la Svizzera. Ma sarà anche stimolante avere un avversario di caratura elevata. Sarà un test importante per la Nazionale”, ha fatto eco il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

La Francia campione del mondo in carica è stata inserita anch’essa in un raggruppamento da 5, il D, con Ucraina, Finlandia, Bosnia e Kazakistan. Nel Gruppo B, con la Spagna, ci saranno Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo, mentre la Germania è stata inserita nel raggruppamento J con Romania, Islanda, Nord Macedonia, Armenia e Liechtenstein.

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: tutti i gironi

Girone A: Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

Girone B: Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

Girone C: ITALIA, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

Girone D: Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

Girone E: Belgio, Galles, Rep. Ceca, Bielorussia, Estonia

Girone F: Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldova

Girone G: Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

Girone H: Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

Girone I: Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

Girone J: Germania, Romania, Islanda, Nord Macedonia, Armenia, Liechtenstein.

Il calendario delle qualificazioni alla coppa del mondo

Prima giornata: 24-25 marzo 2021

Seconda giornata: 27-28 marzo 2021

Terza giornata: 30-31 marzo 2021

Quarta giornata: 1-2 settembre 2021

Quinta giornata: 4-5 settembre 2021

Sesta giornata: 7-8 settembre 2021

Settima giornata: 8-9 ottobre 2021

Ottava giornata: 11-12 ottobre 2021

Nona giornata: 11-13 novembre 2021

Decima giornata: 14-16 novembre 2021

Playoff, primo turno: 24-25 marzo 2022

Playoff, secondo turno: 28-29 marzo 2022.