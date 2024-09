Luciano Spalletti, CT dell’Italia era presente domenica sera per guardare e analizzare il Derby tra Milan e Inter. L’ex tecnico del Napoli ha assistito alla super prova di un giovane giocatore rossonero. Gabbia uomo del destino del Milan: sullo sfondo la Nazionale Questa nuova versione di Matteo Gabbia gasa e non poco, perchè matura abbastanza per diventare leader del Milan. E anche i tifosi hanno bisogno di una figura così, che rappresenti il “milanismo”, dopo le tante perdite degli ultimi anni. Ma Gabbia non si affermerà solamente in rossonero, probabilmente per il 46 si apriranno anche le porte della Nazionale Italiana di Spalletti, presente a San Siro l’altra sera. Per ora il calciatore dice che l’Azzurro è un sogno e che la sua priorità è il Milan, ma i fatti dicono che a questa Italia servirebbe molto un centrale di piede destro. Inoltre Gabbia nelle selezioni giovanili è sempre stato convocato e non a caso spesso […]

