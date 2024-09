Disavventura per l’ex portiere del Milan Lehmann (non imparentato con Alisha) che dovrà fronteggiare le conseguenze della sua notte brava.. Nella vita notturna di Monaco di Baviera, un episodio ha richiamato l’attenzione non solo degli appassionati di calcio ma anche della stampa internazionale. Jens Lehmann, ex portiere di fama internazionale, è stato protagonista di un fatto piuttosto inusuale ma nemmeno tanto visto il periodo in quel di Monaco. Arrestato alla guida in stato di ebbrezza dopo aver partecipato all’Oktoberfest, il celebre festival dedicato alla birra che si svolge nella città bavarese, Lehmann si è trovato ad affrontare conseguenze legali che hanno suscitato clamore. Una notte turbolenta a Monaco Le circostanze dell’arresto di Lehmann sono emblematiche di una serata decisamente fuori controllo. L’ex atleta, che durante la sua carriera ha difeso i pali di club del calibro di Milan e Arsenal, è stato fermato dalla polizia mentre, indossando i tradizionali lederhosen […]

Leggi l’articolo completo Un ex rossonero arrestato per guida in stato di ebbrezza ma era andato all.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG