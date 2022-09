Proseguono gli impegni con le nazionali per i giocatori del Milan. Oggi in gol Marko Lazetic con la Serbia Under 19

Marko Lazetic va a segno con la Serbia Under 19. Dopo il gol all’esordio stagionale con la Primavera in Youth League, il serbo si è ripetuto con la propria nazionale nel match contro i pari età della Finlandia. Sua la rete del momentaneo 2-1 per i balcanici, gara terminata poi 3-1.

Dopo il gol in Youth League con il #Milan Primavera, Marko #Lazetic si ripete anche in Nazionale. Il classe '04 timbra il gol del 2-1 con la Serbia U19 nel match contro la Finlandia #MilanYouth pic.twitter.com/KtFi8nTkib — Davide Lusinga (@DavideLusinga) September 22, 2022

The post Nazionali, la Serbia U19 batte la Finlandia 3-1: in gol Lazetic appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG