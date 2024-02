Nazionali Milan, Chukwueze a caccia della finale di Coppa d’Africa: oggi in campo alle 18. La scelta sull’esterno nigeriano in vista della semifinale

Questo pomeriggio alle ore 18 la Nigeria di Samuel Chukwueze, uno dei due Nazionali Milan impegnati in questa competizione, scenderà in campo contro il Sudafrica per guadagnarsi un posto per la finale di Coppa d’Africa.

L’esterno rossonero sia negli ottavi che nei quarti è rimasto seduto in panchina e oggi potrebbe trovare spazio in vista dell’ultimo ostacolo prima dell’atto finale. La vincente di questa sfida affronterà la vincente della semifinale che andrà in scena alle 21 tra Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo

