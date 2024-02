Ordine sicuro: «Pioli out? Ecco chi potrebbe essere il sostituto ideale». Le parole del giornalista sul futuro della panchina del Milan

Franco Ordine ha parlato ai microfoni di TuttiConvocati di un possibile addio di Pioli dal Milan e del tifo per Antonio Conte come prossimo tecnico dei rossoneri. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Dovesse andar via Pioli dal Milan, faccio un tifo disperato per Conte, perchè lo ritengo da sempre il numero uno e lui considera ideale il Milan per lavorare».

