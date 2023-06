Nazionali Milan: i risultati dei calciatori rossoneri impegnati questa sera con le rispettive nazionali. Ecco i dettagli

Nella serata odierna, diversi calciatori rossoneri sono scesi in campo con le rispettive nazionali.

Ottima prestazione, nonostante la sconfitta per 2 a 0 per Malick Thiaw nell’amichevole tra Germania e Colombia. Panchina, invece, per Saelemaekers e assist per Vranckx nella vittoria del Belgio contro l’Estonia. Novanta minuti in campo per Rafael Leao nella vittoria di misura del Portogallo contro l’Islanda.

