Ecco tutti i giocatori del Milan impegnati nella giornata di oggi con le rispettive nazionali. Gare e orari dei match dei rossoneri

Diversi giocatori del Milan in campo nella giornata di oggi con le rispettive nazionali. Si riparte con la UEFA Nations League, dove il Portogallo di Leao sfida la Repubblica Ceca. In campo anche Ballo-Tourè, che con il Senegal affronta la Bolivia in amichevole. Impegnato con la Serbia U19 Marko Lazetic.

Leao : Repubblica Ceca-Portogallo, ore 20:45

: Repubblica Ceca-Portogallo, ore 20:45 Ballo-Tourè : Senegal-Bolivia, ore 18:30

: Senegal-Bolivia, ore 18:30 Lazetic: Serbia U19-Portogallo U19, ore 16:00

The post Nazionali Milan: i rossoneri in campo oggi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG