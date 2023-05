Dan Ndoye, attaccante del Basilea, ha parlato in vista del match di Conference League con la Fiorentina di questa sera

Nel Basilea che stasera affronterà la Fiorentina forte del 2-1 conquistato in Italia, il 22enne Dan Ndoye gioca a destra nel 3-5-2 e incrocerà il suo cammino con Biraghi. Il giocatore ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

FA POCHI GOL – «Io sono sempre molto concentrato sul mio lavoro, che in primis non è segnare. Certo, lo so che è la cosa più importante, ma nel mio ruolo faccio ciò che serve alla squadra, crossare, dare assist e difendere anche».

QUALITA’ – «Cerco di fare bene quello che mi si chiede. Poi mi piace dribblare, saltare l’uomo se posso».

VANTAGGIO CON LA FIORENTINA – «Sì, abbiamo un gol di scarto, ma nel calcio tutto cambia in fretta. La Fiorentina è una bella squadra, gara difficile, dobbiamo essere subito concentrati per cercare la finale. C’è il mio amico Cabral che è molto pericoloso».

DOVE SOGNA DI ANDARE – «Tutti vogliono giocare nei grandi campionati e top club, ma per ora sono concentrato sul Basilea. Vedremo in futuro».

