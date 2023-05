La Roma di José Mourinho questa sera giocherà il ritorno contro il Bayer Leverkusen: l’allenatore va a caccia della sesta finale Europea

Il dato che certifica quando il tecnico sia uomo di Coppe è proprio che in queste occasioni non ha mai sbagliato approccio alla partita e soprattutto scelte. Sa lavorare bene a livello mentale per far spingere la squadra al meglio. Le precedenti cinque finali sono tutte finite nella bacheca di Mourinho: Champions, Europa League e ultima la Conference vinta coi giallorossi.

