La fascia destra rimane un punto interrogativo per l’Inter che, in attesa di chiarire il futuro legato a Denzel Dumfries, esplora il mercato alla ricerca di valide alternative. Tra i potenziali acquisti spicca il nome di Dan Ndoye, giovane esterno del Bologna di origini svizzero-senegalesi.

Il profilo

La Gazzetta dello Sport ne fa un ritratto molto accurato: si tratta di un ventitreenne originario di Nyon, Svizzera, che si è affermato in patria tra Losanna e Basilea prima di arrivare a disputare l’ultima stagione con il Bologna. Notevoli i suoi numeri in Svizzera: 12 reti e 15 assist nelle sue ultime 2 stagioni al Basilea. Un report congiunto di Cies e Wyscout, inoltre, lo ha identificato tra i migliori dribblatori under-23 d’Europa.

Denzel Dumfries

Le cifre

In Svizzera giocava a tutta fascia, ruolo che ricopre (non sempre) anche in nazionale e per cui è finito sul taccuino dei dirigenti interisti, ma nel Bologna di Thiago Motta era considerato un esterno d’attacco. I rossoblù l’estate scorsa lo hanno comprato per quasi 10 milioni di euro: ha segnato solo 1 goal in campionato ed 1 in Coppa Italia proprio contro l’Inter. Ora la dirigenza del Bologna lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. I nerazzurri chiaramente sperano sempre che si riesca a trovare la quadra per il rinnovo di Dumfries.

