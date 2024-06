Il Bayer Monaco sempre più in pressing per Calhanoglu. In arrivo una super offerta, sia per l’Inter che per il turco. Cosa risponderanno i nerazzurri?

In un panorama calcistico sempre più influenzato dalle dinamiche di mercato, la notizia del possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Bayern Monaco fa discutere e innalza le speculazioni. Il centrocampista dell’Inter, dopo essersi affermato come una colonna della squadra nerazzurra, potrebbe fare ritorno in Bundesliga, questa volta indossando la maglia del colosso bavarese. Ma cosa c’è di vero e come si posizionano le parti coinvolte? Analizziamo nel dettaglio la situazione.

La proposta del Bayern

Secondo quanto riportato dai media internazionali, in particolare dalla Turchia, la dirigenza del Bayern Monaco sarebbe pronta a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 70 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Calhanoglu. Un’offerta importante, che riflette l’interesse concreto dei bavaresi nei confronti del giocatore di origini turche. Il centrocampista, attualmente legato all’Inter da un contratto annualizzato a 6,5 milioni di euro, vedrebbe anche un incremento dell’ingaggio, con la proposta di un salario di 8 milioni più bonus per quattro stagioni.

Hakan Calhanoglu

La situazione dell’Inter

Di fronte a una possibile proposta così allettante, l’Inter valuterebbe seriamente la cessione. Calhanoglu, arrivato a parametro zero, genererebbe una plusvalenza significativa per le casse nerazzurre. Oltre all’aspetto economico, bisogna considerare anche l’età del giocatore (30 anni) e il fatto che una cifra così elevata potrebbe essere reinvestita per rinfrescare e rinforzare la rosa a disposazione di Simone Inzaghi.

Implicazioni e possibili sviluppi

La notizia del possibile passaggio di Calhanoglu al Bayern Monaco aprirebbe diversi scenari sia per l’Inter che per il mercato estivo in generale. Per i nerazzurri significherebbe perdere uno dei motori del centrocampo, ma allo stesso tempo liberare risorse sostanziali per affrontare il mercato con maggiore agilità. Il Bayern, dal canto suo, si assicurerebbe un elemento di esperienza e qualità, capace di incidere sia in campo nazionale che nelle competizioni europee.

In attesa di ulteriori sviluppi, le parti mantengono il riserbo, ma è evidente che una mossa del genere potrebbe avere ripercussioni importanti sia tatticamente che finanziariamente. L’Inter, abituata a navigare tra le complessità del mercato, sa che ogni decisione dovrà essere ponderata attentamente, valutando non solo l’aspetto economico ma anche le necessità tecniche della squadra.

L’articolo Inter, Bayern Monaco spinge per Calhanoglu: ecco l’offerta monstre, e ora proviene da Notizie Inter.

