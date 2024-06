L’ipotetico addio di Calhanoglu obbliga l’Inter a guardarsi attorno in cerca di un erede del turco. Marotta ha già individuato il profilo ideale.

La settimana si preannuncia decisiva per il futuro di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter. Fonti vicine al quotidiano Gazzetta dello Sport rivelano una situazione di crescente tensione tra il club nerazzurro e il giocatore, a causa di alcuni dialoghi fra l’agente del centrocampista, Gordon Stipic, e il Bayern Monaco. Un’interazione non gradita dall’Inter, soprattutto alla luce delle discussioni su un possibile adeguamento dell’ingaggio del giocatore che recentemente ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, fissando il suo stipendio a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Tenuta stretta sui dialoghi

Dalle informazioni emerse, pare che Calhanoglu non abbia informato la dirigenza nerazzurra, in particolare Giuseppe Marotta, di questi dialoghi, che sarebbero venuti a galla in maniera del tutto casuale. Il club meneghino non sembra disposto a ritoccare le cifre di un accordo appena siglato, nonostante le pressioni e le indiscrezioni circolate.

Hakan Calhanoglu

L’Inter pone le sue condizioni

Di fronte all’interesse concreto del Bayern, l’Inter non sembra intenzionata a facilitare l’operazione di trasferimento del proprio regista. I campioni d’Italia hanno fissato la loro richiesta: non meno di 70 milioni di euro per consentire la partenza di Calhanoglu. Questo atteggiamento risulta coerente con la volontà di risolvere la questione in tempi brevi, evitando lunghe trattative che possano protrarsi come una telenovela estiva.

Alla ricerca di un erede

Nel caso in cui la separazione tra Calhanoglu e l’Inter diventasse realtà, il club ha già identificato in Khephren Thuram un possibile sostituto. Attualmente sotto trattativa dalla Juventus, Thuram risulta particolarmente apprezzato dall’Inter che potrebbe sfruttare le sinergie derivanti dalla presenza in squadra del fratello Marcus e da dialoghi già intrapresi con la sua famiglia. La situazione, quindi, rimane aperta e seguendo le dinamiche del calcio di mercato, le prossime mosse di Calhanoglu e del Bayern Monaco saranno decisive per delineare il futuro del giocatore.

L’articolo Inter, erede di Calha già individuato: Marotta studia il grande colpo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG