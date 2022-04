Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha spiegato perché i bianconeri hanno scelto di non proporre il rinnovo a Paulo Dybala.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del derby d’Italia poi perso con l’Inter, Pavel Nedved ha parlato di Paulo Dybala mostrandosi un po’ stizzito quando il collega di DAZN gli ha chiesto l’effetto che farebbe la Joya in nerazzurro. “Che effetto mi farebbe Dybala all’Inter? Non mi sono posto la domanda e non me la pongo”.

IM_Paulo_Dybala

“In settimana l’ho visto bene, sta crescendo anche dal punto di vista fisico. La decisione presa non c’entra nulla con il suo valore. Paulo è sempre stato un giocatore importante e sempre lo sarà anche nella sua prossima squadra. Chi al suo posto? Recupereremo Chiesa che sappiamo quanto sia forte. Poi valutermo con l’allenatore come muoverci”.

