L’esterno d’attacco del Napoli Matteo Politano è molto contento della vittoria ottenuta a Bergamo e molto carico per il finale di stagione.

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha commentato l’azione che lo ha portato a segnare il bel secondo goal contro l’Atalanta. L’ex Inter ha sfruttato un lancio preciso di Insigne e lo ha scaraventato in porta a volo di prima di sinistro; ecco il suo racconto.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

“Lo schema del secondo gol era stato preparato, ma con uomini diversi. Insigne mi ha messo un pallone straordinario. Proviamo spesso in allenamento queste situazioni, poi in campo è anche una questione di sguardi. Lo spogliatoio è molto carico, sapevamo che era determinante per noi contro l’Atalanta, squadra mai facile da affrontare in casa perché pressano a tutto campo. Adesso ci aspettano sette partite e dovremo vincerle tutte”.

