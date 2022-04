Il trequartista della Roma Henrikh Mkhitaryan è risultato essere il match winner contro la Sampdoria ieri; ecco la sua felicità.

Henrikh Mkhitaryan commenta così la vittoria di ieri contro la Sampdoria per 1-0 maturata con un suo goal. “L’importante erano i tre punti, abbiamo sofferto nel secondo tempo, meno male che abbiamo segnato nel primo. Era fondamentale vincere. Ringrazio i miei compagni per tutto. Mi piacere giocare a Marassi”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Mi piace anche l’ambiente, i tifosi sono fantastici, anche i loro. Sono contento. Abbiamo sbagliato solo contro la Juventus. Penso che adesso non ci sta tempo per pensare, è più importante avere la testa e concentrarci per le prossime partite. Riparleremo i prossimi giorni del rinnovo di contratto”.

