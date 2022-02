Pavel Nedved ha evidenziato la bontà del mercato invernale della Juventus ed ha indicato qual è la strada da seguire per il futuro.

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato così ai microfoni di SportMediaset. “L’arrivo di Zakaria è molto azzeccato. Lui può fare qualsiasi ruolo a centrocampo, è un giocatore c che ti dà tanta sostanza, con le lunghe leve arriva dappertutto. Il messaggio della proprietà è stato molto chiaro, è stata fantastica. Abbiamo anticipato un po’ i tempi per gli obiettivi dell’estate. Siamo molto contenti, la squadra si vede che è cambiata tanto. Sapete che ci sono più giocatori in scadenza di contratto”.

IM_Paulo_Dybala

“Il tridente, comunque, ci è piaciuto. Se dovesse mantenere questa forza sarà difficile togliere loro la maglia da titolare, ma non sarà facile continuare così. Io credo che il mister abbia in testa anche cambiamenti. Le ambizioni sono sempre le stesse e poi la proprietà ci ha dato delle direttive ben precise. Credo che a questo punto della stagione, siamo quasi lì dove volevamo essere, perciò in Coppa Italia, in Champions League, ma volevamo essere un po’ più avanti un campionato, dove siamo in ritardo, anche grosso”.

