Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved sprona Mosse Kean a fare meglio e ritiene che i playoff vadano inseriti alla fine del campionato per assegnare lo Scudetto.

Pavel Nedved è stato intervistato da Sky Sport prima della gara col Genoa; il vicepresidente ha lanciato una nuova proposta per il calcio italiano ma non solo. “A Kean non chiedo di fare 35 gol, ma 25 sì, perché il potenziale che ha è grande. Se lo facciamo giocare vicino alla porta sa fare gol”.

Moise Kean

“Io gli chiedo tanto e nel prossimo anno chiederemo in generale di più ai nostri attaccanti, quest’anno siamo mancati lì, dovevamo essere più bravi sotto porta. Penso sia arrivato il momento di istituire i playoff alla fine del campionato, ma non solo in Italia direi in tutta Europa. Bisogna migliorare il prodotto per portare i giovani allo stadio. Rinnovi? A breve penso avremo novità perché abbiamo lavorato su tutte le scadenze”.

